أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شروط المشاركة في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها الحادية عشرة «أونلاين» عن شروط المشاركة في الجائزة للفرع الرابع التقني.



وجاء في الشروط وفق بيان الوزارة ان يكون المشروع متعلقا بالقرآن الكريم وعلومه، وأن يكون المحتوى الشرعي للمنتج (نص قرآني أو غيره) مدققا وموثقا كتابيا من جهة رسمية معتمدة، وسيتم استبعاد المشاركات غير المستوفية لهذا الشرط.



وأوضح البيان أن تكون المشاركة بأحد الأقسام التالية ولا يجوز الاشتراك بأكثر من قسم:



٭ مستوى الأفراد: موقع إلكتروني، تطبيق الكتروني.



٭ مستوى المؤسسات: موقع إلكتروني، تطبيق الكتروني.



وأشارت الى انه في حال كان التطبيق خاصا بالايفون أو الاندرويد يجب أن يكون منشورا على المتجر الرسمي، لافتا الى انه في حال لم يكن التطبيق مجانيا، يلتزم المتقدم بتوفير نسخة مجانية للجنة التحكيم حتى يتسنى لها مراجعة وتقييم التطبيق.



وبين انه في حال كان الموقع أو التطبيق يتطلب معلومات للدخول فيلتزم المتقدم بتقديم حساب تجريبي وقت التقديم للجنة التحكيم حتى يتسنى لها مراجعة وتقييم التطبيق، مع مراعاة الآتي:



٭ ألا يكون المنتج قد فاز مسبقا في جائزة الكويت الدولية.



٭ أن يدعم المنتج اللغة العربية أو الإنجليزية على الأقل، وتكون الأفضلية للمنتج الذي يدعم أكثر من لغة أخرى (العربية والانجليزية والفرنسية والفارسية والأوردو وغيرها).



٭ أن يكون المنتج الذي تم التقدم به جاهزا ومطبقا فعليا، ولن يتم النظر في الطلبات التي تناقش فكرة بدون تطبيق.



٭ بالنسبة لمشاركات الأفراد يجب أن يقدم المشارك ما يثبت حقوق الملكية على التطبيق أو الموقع.



٭ بالنسبة لمشاركات المؤسسات وفي حال ترشيح اسم شخص في التسجيل يرجى إرفاق ما يثبت انتسابه للمؤسسة.



٭ تكون المشاركات فقط بالمشاريع ولا يطلب ترشيح أشخاص للحضور.



٭ الجوائز التي تقدم للمشاركات الفائزة تكون فقط للمركز الأول في أفضل موقع الكتروني- أفضل تطبيق الكتروني لكل من الأفراد والمؤسسات.



٭ للجنة الحق في حجب الجائزة دون ذكر الأسباب.



٭ النتائج المعلنة رسميا نهائية ولا يجوز الطعن فيها.



٭ يتم التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني https://kuwaitprize.awqaf.gov.kw وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر وحتى 15 يناير 2022.