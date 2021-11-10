كرَّمت جمعية الهلال الأحمر أول من أمس المتطوعين والمتطوعات الذين أسهموا بمجهوداتهم الإنسانية في مجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير، في كلمة بمناسبة حفل التكريم، الجهود الإنسانية الخيرة للمتطوعين خلال الجائحة الصحية العالمية، مشيرا إلى أنهم عمدوا إلى تكثيف العطاء الخيري عبر أعمالهم المتميزة محليا ودوليا.



وقال د.الساير إن المتطوعين أسهموا بقوة في مواجهة تداعيات الأزمة وأدركوا بحسهم الإنساني أن التطوع مسؤولية ولبنة أساسية للتنمية المجتمعية، مضيفا أنه من دواعي الاعتزاز رؤية متطوعي الجمعية ينخرطون في الصفوف الأمامية للتصدي للجائحة ذلك العمل المميز الذي لقي إشادة وتقديرا على جميع المستويات.



وأضاف أن «الهلال الأحمر» كجمعية إنسانية بنيت أساسا على التطوع والمتطوعين الذين هم رأسمالها البشري وثروتها الحقيقية، لذا تحرص على صونها وإثرائها لتعظيم مخرجاتها والاستفادة المثلى من إمكاناتها وحماسها وذلك باستقطاب وتدريب الكوادر البشرية النوعية من المتميزين في المجالات كافة ومن مختلف الأعمار، مؤكدا الحرص على تأهيل المتطوعين عبر دورات تدريبية متخصصة وتجهيزهم للمشاركة في كل المناسبات التي تتطلب تقديم الخدمات الإغاثية والصحية لتكون خدماتهم مكملة لخدمات المجتمع.