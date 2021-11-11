تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح برغبة بتخفيض مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني بوزارتي التربية والأوقاف بما يقل عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل درجة وكيل وزارة مساعد.



ونص الاقتراح على ما يلي:



تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني بوزارة التربية ووزارة الاوقاف الإسلامية الصادر في اجتماعه رقم 6 لسنة 2019 بتاريخ 26/09/2019 ـ استنادا إلى المادة 6 من القانون رقم 86 لسنة 2017 ـ عدد سنوات الخبرة لشغل تلك الوظائف، حيث يتطلب لشغل وظيفة مدير إدارة خبرة تبلغ 21 سنة و17 سنة للمراقب.



ولا يخفى أن شرط مدة الخبرة الوارد في قرار مجلس الخدمة المدنية جاء مجحفا وبنقيض المرجو من ورائه كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون وهو معالجة ما يواجهه العاملون بالحقل التعليمي من تمايز لم يقصده المشرع الكويتي في القانون الأصلي.



فضلا عن أنه يزيد بكثير في مدده عن مدد نظرائها الصادر بشأنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظم الخدمة المدنية.



الأمر الذي يؤدى إلى شطر وحدة الوظيفة العامة وسيقود حتما إلى سلسلة أخرى من الأخطاء ويؤدى إلى مفارقات ونتائج تصطدم مع المنطق السليم، فقد ثبت تميز هذه الشروط على فريق دون فريق، إذ تتعارض مع مبدأ تدرج الوظائف وبما تحمله كل مجموعة وظيفية من مسؤوليات.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: شتخفيض مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بما يقل عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل درجة وكيل وزارة مساعد المنصوص عليها بالمادة 30 مكرر من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية، وبما يتواءم ويتناسب مع سنوات الخبرة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006. عملا بقواعد العدالة ومراعاة للتدرج الوظيفي وتلافيا للمفارقات السالف بيانها.