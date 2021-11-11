استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس وفد مجموعة العمل البرلمانية المعنية بالعلاقات مع الكويت في مجلس العموم البريطاني برئاسة النائب رحمن تشيشتي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وقام تشيشتي بتسليم الرئيس الغانم دعوة رسمية من رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل لزيارة بريطانيا.



كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البرلمانين وسبل تطويرها وتعزيزها، إلى جانب بحث آخر تطورات ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



وضم وفد مجلس العموم البريطاني كلا من النواب ديفيد موريس ورويستون سميث وياسمين قريشي، كما حضر اللقاء سفيرة بريطانيا لدى الكويت بيلندا لويس.