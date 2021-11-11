بيع سواران كانت تملكهما ملكة فرنسا السابقة ماري أنطوانيت بأكثر من 8 ملايين دولار في مزاد لدار كريستيز في جنيف، فيما ستتاح أمام عشاق القطع التاريخية فرصة محاولة الحصول على مجوهرات عائدة إلى الإمبراطورية الروسية خلال مزاد لدار سوذبيز.



وهذه أول مرة يطرح فيها هذان السواران العائدان إلى زوجة لويس السادس عشر، واللذان يضمان ما مجموعه 112 ماسة في المزاد. وبيع السواران بعد خمس دقائق على انطلاق المزاد في مقابل 6.2 ملايين فرنك سويسري أو ما يقرب من 7.5 ملايين فرنك سويسري مع احتساب العمولة، أي 7 ملايين يورو (8.3 ملايين دولار)، بينما كان أعلى تقدير له 4 ملايين فرنك سويسري. وقبل محاولتها الفرار من فرنسا مع لويس السادس عشر وأبنائه بعد الثورة الفرنسية، أرسلت ماري أنطوانيت مجوهراتها إلى بروكسل قبل نقلها إلى أقاربها في النمسا، موطنها الأصلي.