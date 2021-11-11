قال الأمير هاري أول من أمس، إن مصطلح «ميجسيت»، الذي استخدمته الصحافة البريطانية لوصف قراره وزوجته ميغان بالتخلي عن واجباتهما الملكية، هو مصطلح معاد للنساء.



وكان هاري يتحدث عبر دائرة فيديو خلال جلسة نقاشية بعنوان «آلة الكذب على الإنترنت» نظمتها مجلة «ويرد» الأميركية المتخصصة في التكنولوجيا والثقافة.



وقال إن هذا المصطلح يعد مثالا على الكراهية عبر الإنترنت ووسائل الإعلام.



وتابع هاري دون الخوض في التفاصيل «ربما يعرف الناس هذا وربما لا يعرفون، لكن مصطلح ميجسيت يعد أو هو مصطلح معاد للنساء، وقد تمت صياغته بواسطة قزم، وتضخيمه من قبل المراسلين الذين يغطون أخبار العائلة المالكة، وأخذ في النمو حتى وصل إلى وسائل الإعلام بشكل عام».



وقد انتقل هاري وميغان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، إلى كاليفورنيا العام الماضي ليعيشا حياة أكثر استقلالية. وأوضح هاري ان من أسباب رحيلهما المعاملة العنصرية التي تعرضت لها ميغان، وهي لأم سوداء وأب أبيض، من قبل وسائل الإعلام الشعبية البريطانية.



وحددت دراسة نشرت في أكتوبر من قبل خدمة بوت سنتينل لتحليلات محتوى وسائل التواصل الاجتماعي 83 حسابا على «تويتر» قالت إنها مسؤولة عن 70% من محتوى الكراهية والمعلومات المضللة التي تستهدف ميغان وهاري.