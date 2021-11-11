بعدما تكهن كثيرون بزوالها في ظل انتشار استخدام الهواتف المحمولة، سيتم الإبقاء على آلاف أكشاك الهاتف خصوصا في المناطق الريفية، على ما أعلنت هيئة الاتصالات البريطانية الثلاثاء.



وقد انخفض عدد هذه الأكشاك الحمراء الشهيرة التي كانت منتشرة في كل مكان على الأراضي البريطانية، إلى حوالي 21 ألفا في مختلف أنحاء البلاد، في ظل حيازة أكثر من 96% من البريطانيين هواتف محمولة.



وتجري شركة الاتصالات البريطانية (بي تي) حاليا تقويما لتحديد الأكشاك غير الصالحة تمهيدا لسحبها من الخدمة.



وأعلنت هيئة «أوفكوم» الناظمة للقطاع الثلاثاء، عن قواعد جديدة من شأنها حماية «حوالي خمسة آلاف كشك هاتف في المملكة المتحدة».



وسيتم الإبقاء على هذه الأكشاك في حال كانت تقع بمكان لا تغطيه شبكات الاتصالات المحمولة الأربع في البلاد، أو في حال شهدت إجراء أكثر من 52 اتصالا خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة أو في حال كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإبقاء عليها، كما سيتم الإبقاء على الأكشاك في حال وجودها بمناطق تكثر فيها الحوادث أو محاولات الانتحار.



وفي السنوات الأخيرة جرى تحويل أكثر من ستة آلاف كشك هاتفي خارج الخدمة إلى مكتبات أو تم وضع أجهزة صراف آلي مكانها.