سلطان العبدان

قال النائب د . حسن جوهر انه من المؤسف أن تقتصر معاركنا السياسية على كيفية المحافظة على دستور الكويت وحمايته، مشيراً إلى أن المشرع وضع فترة خمس سنوات للعمل به ومن ثم تطويره لمزيد من الحريات .

وأضاف جوهر خلال الندوة التي نظمتها جمعية الخريجين مساء اليوم بعنوان «دستور 62 ماذا تبقى منه؟» «إن قدرنا ككويتيين أن نحافظ على الوثيقة الدستورية وللأسف بدل تطوير هذا الدستور نتراجع في هذا المجال، لافتا الى اننا في الكويت نختلق المشاكل والبدع " حتى يحملونا مسؤولية تأزيم الوضع" .

وشدد جوهر على أن الشعب الكويتي لن يقبل الاختراقات الدستورية وهو شعب قد عبر بطريقة حضارية عن غضبه في يوم 5 ديسمبر الماضي عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات .

وزاد بقوله : ان هناك 450 شاباً وشابة ننتظر أن يكون لهم ⁧‫عفو‬⁩ قريب جداً، مشدداً على ان الحوار الوطني‬⁩ كان بدعوة من سمو الأمير ومانقوله بالعلن هو ما نقوله في الغرف المغلقة.

وقال جوهر : ان الحكومة الحالية غير مؤمنة وغير مؤتمنة على ⁧‫الدستور‬⁩ الكويتي، مشيراً الى انه " كان هناك موقف ورأي ضدي لإقصائي في انتخابات اللجان البرلمانية " .