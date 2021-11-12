القاهرة - محمد صلاح



قرر الفنان عمرو عبدالجليل الظهور للمرة الأولى دون باروكة الشعر التي اشتهر بها، حيث يجسد شخصية اللص «حبشي» ضمن أحداث فيلم «مربع برمودا»، والذي يتورط في أعمال إجرامية، والفيلم تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في البطولة: مصطفى خاطر وروجينا وهنا شيحة وغيرهم.



من جانب آخر، يواصل عمرو تصوير فيلم «تحت تهديد السلاح»، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، كما أنه يستعد لتصوير فيلم «العيل» مع أحمد حلمي، ويصو حاليا فيلم «زومبي على جنبي» مع علي ربيع، ويؤدي فيه شخصية «المعلم دهشوري».



جدير بالذكر أن عمرو عبدالجليل شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي جمعه مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، ومسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبدالرازق ومي سليم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.