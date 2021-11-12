خلود أبوالمجد



ردا على الأنباء المتداولة حول تعاقد الفنانة غادة عبدالرازق على بطولة مسلسل جديد لموسم رمضان 2022، وأنها ستعود لتقديم دور المحامية، أصدرت غادة توضيحا أكدت فيه انها لم تتعاقد حتى الآن على أي عمل، ولم تقبل كل العروض المقدمة إليها. وأشارت إلى انشغالها بأعمال - لم تحددها - مهمة جدا على المستوى المهني والشخصي. ونشرت غادة التوضيح عبر «انستغرام»، وقالت: «أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وبحبه وبحترمه جدا، أن كل ما ينشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة، ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة».



وأضافت: «أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي، ولن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأرجوكم ابعدوني عن حساباتكم الشخصية، أظن الرسالة وصلت.. وشكرا».