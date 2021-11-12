القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة نيللي كريم أنها ستنتهي قريبا من تصوير مسلسل «الجسر»، حيث تبقى لها 10 أيام وتنتهي من تصويره، وقالت: سيتم عرض العمل أولا على إحدى المنصات الرقمية ثم على التلفزيون، وأنا أنتظر عرضه بفارغ الصبر، وأتوقع أن تكون ردود الأفعال التي تصلني عليه مبشرة، لاسيما ان فكرته مجنونة وخارج التوقعات، بالإضافة الى الجهد الكبير الذي بذل فيه من جميع الأبطال، عمرو سعد، ومحمد علاء، وخالد كمال، وسارة الشامي، ومها نصار، وغيرهم.



وعن طبيعة المسلسل، قالت نيللي في تصريحات صحافية انه يتناول «الجسر» فكرة جديدة ومختلفة ولم تقدمها من قبل في أي عمل فني سواء بالسينما أو الدراما المصرية، حيث تدور الأحداث في إطار من الفانتازيا والخيال العلمي، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، كما يناقش موضوع تغير المناخ الذي كان سببا في تدمير الأرض وعدم اهتمام الإنسان بهذا الأمر، مما استتبع وبالا عليه.