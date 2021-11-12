استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، في مكتبه بالديوان الأميري، الزميل المستشار د.زهير العباد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين الكويتية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية.



وتناول اللقاء أهمية الإعلام بقطاعاته المختلفة التقليدية والإلكترونية والشاملة بالصحافة الورقية والإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية في التأثير على أطياف المجتمع وفئاته المختلفة في التكاتف والتآلف والانتماء الوطني وبث روح العمل نحو التماسك الاجتماعي والعمل لخدمة الوطن.



وقال الشيخ فيصل الحمود، ان للمنظمات الصحافية والإعلامية دورا مهما في المساهمة في رسم الاستراتيجية الوطنية التي تحوي كل الأفكار والتوجهات واحتوائها ودفعها نحو العمل الوطني واحترام الدستور وطاعة ولي الأمر والتكافل الاجتماعي، وخاصة تلك البرامج التي يجب أن تخصص للشباب لبناء جيل واعد يحترم العادات والتقاليد الكويتية والعربية.



وأكد الشيخ فيصل الحمود، أهمية المنظمات الإعلامية في شحذ همم الشباب الكويتي وتنمية جهودهم وخلق قنوات التواصل بين الكفاءات لتطوير قدراتهم وتعزيز دورهم في تنمية مجتمعهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن الغالي، لما له من دور في تنفيذ التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة.