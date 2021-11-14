إعداد جدول كامل للاختبارات بالتنسيق مع «الخارجية» لضمان إعطاء كل متسابق الفرصة للمشاركة

أسامة أبوالسعود



كشف مقرر اللجنة العليا والتنفيذية ورئيس لجنة أمانة سر جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها الحادية عشرة والتي ستقام برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير 2021 ناصر الكندري، عن ان وزارة الأوقاف وجهت دعوات الى 46 دولة على مستوى العالم لترشيح حفظة كتاب الله للمشاركة في الجائزة الدولية.



وأضاف الكندري في تصريحـــــــــات خاصـــــــــة لـ «الأنبـــــاء»، ان وزارة الخارجية تسلمت الدعوات لتوجيهها لمختلف دول العالم، مؤكدا متابعة العمل لاستكمال كل الاستعدادات اللازمة لانطلاق وتنظيم الجائزة بهدف خروجها بصورة تليق بالكويت والرعاية السامية.



وأعلن الكندري انه لأول مرة سيتم اختبار المشاركين من مختلف دول العالم في مقر السفارات والبعثات الكويتية بدول العالم.



وأشار الى انه يحق لكل دولة المشاركة في الجائزة بـ 3 متسابقين وسيتم تكريم شخصيتين عالمتين في القرآن الكريم. وأوضح الكندري أن هذه الدورة ستقام لأول مرة عن طريق الأونلاين وفق أحدث التقنيات التي اختارتها اللجان المنظمة للجائزة.



وعن المتسابقين من الكويت، كشف الكندري عن انهم سيتم اختبارهم حضوريا بمركز أبوموسى الأشعري بمنطقة القصور في مبنى إدارة شؤون القرآن الكريم.



وأوضح ان هذا المركز مختص بتأهيل طلبة الكويت الذين يمثلون البلاد في المسابقات الدولية في القرآن الكريم سواء من الذكور او الإناث.



وأردف الكندري انه تم إعداد جدول كامل للاختبارات بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان إعطاء كل متسابق الفرصة للمشاركة وفق الوقت المحدد له، حيث سيتم اختباره داخل السفارات والبعثات الكويتية من قبل لجنة التحكيم في الكويت عبر الأونلاين.



وعن فروع الجائرة وجوائزها هذا العام، أكد الكندري ان جوائز المسابقة هي ذاتها مثل كل عام، معلنا في الوقت ذاته انه تم وقف فرع القراءات لاشتراطه مشاركة الطالب حضوريا أمام اللجنة.



وأكد ان فروع الجائزة الأخرى تضم حفظ القرآن الكريم كاملا وفرع التلاوة وفرع صغار الحفاظ.



وفيما يخص الفرع التقني، أوضح الكندري انه يختص بأفضل موقع إلكتروني خاص بالقران الكريم وأفضل تطبيق يختص بكتاب الله.



وختم الكندري تصريحاته، داعيا الله عز وجل ان يوفق جميع المشاركين في مسابقة الكويت الدولية للقرآن الكريم، والتي تؤكد رعاية الكويت أميرا وحكومة وشعبا لكتاب الله والاهتمام بحفظته والعناية بهم، وان يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.