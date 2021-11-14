القاهرة - سامي عبدالفتاح



من دون توقف يبدأ اليوم منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الاستعداد لمباراة الختام في دور المجموعات، بعد غد الثلاثاء بملعب برج العرب، أمام منتخب الغابون، بعد ان عاد من العاصمة الأنغولية لواندا بنقطة التعادل وبطاقة التأهل الى الجولة النهائية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022)، بتعادله 2-2 مع منتخب أنغولا.



تقدم منتخب أنغولا بهدف سجله اللاعب هيلدر كوستا في الدقيقة 26 وأضاف مبالا نزولا الهدف الثاني من ضربة جزاء (35)، وانتفض الفراعنة بهدف لمحمد النني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم تعادل الفراعنة عن طريق أكرم توفيق (59). وبهذا التعادل، رفع منتخب مصر رصيده إلى 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن الغابون، أقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة، ونجح منتخب الغابون في الفوز على ليبيا 1-0، ليرفع رصيده الى 7 نقاط. وأثنى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على لاعبيه، وقال بعد المباراة: «نجحنا في تحسين نتائج المنتخب بفوزين وتعادل.. وصلنا لنصف الجبل ونحتاج لتسلق النصف الآخر، وتحقيق الكثير من الأهداف في الفترة المقبلة». وشهدت المباراة لقطات غير طبيعية في ملاعب كرة القدم، حيث اعتدى شو لاعب منتخب أنغولا، على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب انفعال كيروش للعب العنيف مع أيمن أشرف مدافع منتخب مصر.. وفي لقطات أخرى متكررة، توقفت المباراة في 3 مناسبات، بسبب اقتحام مشجعين أرضية الميدان، من أجل مصافحة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.