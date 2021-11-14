بيروت - ناجي شربل



طوى منتخب لبنان صفحة خسارته الدراماتيكية امام إيران 1-2 في الدقائق الثلاث الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراتهما الخميس الماضي، واستأنف لاعبوه تدريباتهم استعدادا لمواجهة الإمارات في ملعب الرئيس رفيق الحريري في صيدا الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة بمونديال قطر 2022.



وكانت هناك حصة تدريبية على ملعب البابلية امس السبت، وكذلك اليوم الأحد، فضلا عن عقد جلسات تحليل ومتابعة وحصص لياقة في مقر معسكره في فندق «الجية مارينا»، مع الأخذ في الاعتبار أهمية مباراة الثلاثاء للتعويض وتعزيز الحظوظ في المنافسة للمضي قدما نحو المونديال.



ووصلت امس السبت بعثة منتخب الإمارات إلى بيروت في رحلة خاصة من سيئول، بعدما التقى نظيره الكوري الجنوبي في غويانع وخسر أمامه بهدف نظيف.



على صعيد آخر، يصل تباعا إلى بيروت مراقب المباراة الهندي غوتام كار، وطاقم الحكام المؤلف من الأوسترالي روبرت ايفانز، والسنغافوري مين كيات كوه والتايلنديين مونغوكلشلي بكهشري وسيفاكورن بواودوم، فضلا عن طاقم حكام تقنية الفيديو من ماليزيا وتايلند واليابان.