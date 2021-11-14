أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم امس إطلاق النسخة الأولى من الدوري النسائي لكرة القدم في 22 الجاري، في خطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.



وسيقام الدوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقا، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بمشاركة 6 أندية من كل منطقة (باستثناء الدمام 4 فرق) للعب بنظام الدوري من دورين.



ويتأهل أصحاب المراكز الـ 3 الأولى في الرياض وجدة والمركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



وأشار رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، إلى أن «هذا الإعلان يعد لحظة مهمة في مسيرة الاتحاد»، لافتا إلى أن تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان واحدا من أهداف الاتحاد عند استحداث إدارة خاصة بكرة القدم النسائية.



وأوضح المسحل انه تم «الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري»، مؤكدا حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها «لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة».



الجدير بالذكر أن الأندية الـ 16 المشاركة من المناطق الثلاث هي: التحدي، سما، الهمة، السهام الزرقاء، اليمامة، العاصفة، نسور جدة، اتحاد القوة، الكرة المشتعلة، الليث الأبيض، شعلة الشرقية، المملكة، الواحة، اتحاد النسور، اتحاد الرياض، وميراس.



وتشهد البلاد انفتاحا اجتماعيا وثقافيا غير مسبوق، علما أن الرياض لاتزال تواجه اتهامات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بقمع ناشطات قدن لسنوات حراكا يدعو لتغيير وضع النساء في المملكة.