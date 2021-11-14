يقيم الاتحاد العربي للكاراتية مساء غد الأحد حقل تكريم الأبطال العرب في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» في دبي، بحضور الإسباني انطونيو سيبينوس رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والإماراتي ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، وأعضاء مجلس الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية للكاراتية.



وكان مجلس الاتحاد العربي للكاراتيه برئاسة د.إبراهيم القناص قد اعتمد منح اللاعبين الأبطال في أولمبياد طوكيو 2020 الوسام الذهبي للاتحاد، وكذلك شهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.



وسيشمل التكريم المصرية فريال أشرف التي حصلت على الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوغراما، والسعودي طارق حامدي الذي حصل الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوغراما، والأردني عبدالرحمن مصاطفة والذي حصل على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوغراما، والمصرية جيانا لطفي التي حققت الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كيلوغراما.



كما سيتم تكريم مدربي الأبطال العرب في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي المدرب المصري هاني قشطة، والمغربي منير اوفقير مدرب المنتخب السعودي، والمدرب المصري محمد عبد الرجال والمدرب المصري محمد ابراهيم سالم مدرب المنتخب الاردني، إضافة إلى تكريم الحكام المشاركين في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي وهم الكويتي منصور السلطان والمغربي الزيتوني مطيوط والمصري هيثم فاروق. كما سيتم تكريم رئيس الاتحاد الدولي انطونيو اسبينوس ورئيس الاتحاد الآسيوي اللواء ناصر الرزوقي والتونسي بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ورؤساء الاتحادات العربية المنجزة أولمبيا وهم رئيس الاتحاد المصري الأستاذ محمد الدهراوي ورئيس الاتحاد السعودي الدكتور مشرف الشهري ورئيس الاتحاد الأردني الأستاذ أحمد الداود.



من جانبه، أكد د.ابواهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتية وعضو المجلس الدولي للعبة أن التكريم هو رسالة حب وتقدير وتثمين من مجلس إدارة الاتحاد العربي لكافة الأبطال، مضيفا: «استطاعت رياضة الكاراتيه العربية بنجومها واهتمام الاتحادات الوطنية والمواهب الرائعة أن تبسط سيطرتها وتواجدها في المحافل العالمية والقارية، وكانت دورة الألعاب الأولمبية فرصة سانحة لإثبات قوة اللاعب العربي، والنزالات أثبتت أن اللاعب العربي قوي ومتميز ويحسب له ألف حساب».