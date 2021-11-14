البرنامج فكرة الملحن أنور عبدالله وبمشاركة الموسيقار غنام الديكان ود.عامر جعفر ود.سليمان الديكان

كنت أتمنى تسليط الضوء على علاقة الموسيقار الراحل د.أحمد باقر بالمطرب القدير مصطفى أحمد

مفرح الشمري



جميــل ان يستـذكـــر تلفزيون الكويت مبدعينا في الفن والثقافة والادب الذين رحلوا عن دنيانا لتتعرف عليهم الاجيال الحالية، لان استذكارهم يأتي من باب الشكر والتقدير والوفاء لما قدموا لهذا الوطن وابنائه.



في هذا الصدد، استذكر التلفزيـــون الموسيقــار الراحل د. أحمد باقر من خلال برنامج وثائقي حمل عنوان «الموسيقي أحمد باقر» فكرة واعداد الملحن انور عبدالله، تنسيق ومتابعة د.أيوب خضر ومن اخراج حامد الصيرفي، وتم عرضه في الذكرى العاشرة لوفاة هذا المبدع والتي صادفت تاريخ 11/11/2021 وشارك في البرنامج نخبة مميزة من الموسيقيين والملحنين والمطربين والشعراء في الكويت الذين تحدثوا عن تجاربهم مع الموسيقار الراحل د.أحمد باقر، ومن هؤلاء الموسيقار غنام الديكان ود.عامر جعفر ود.سليمان الديكان وبدر الجويهل واحمد القطامي ويوسف ناصر ومحمد البلوشي وهناء العشماوي ود.عبدالله الرميثان والإعلامي سامي العنزي ود.عادل عبدالملك وآخرون، والتي اثرت مشاركاتهم الحلقة خصوصا الموسيقار غنام الديكان ود.عامر جعفر ود.سليمان الديكان ود.حمد الهباد. البرنامج سلط الضوء على عدد من الاعمال التي قدمها الراحل د.أحمد باقر مع المطرب القدير شادي الخليج وعوض دوخي وعبدالكريم عبدالقادر وعلية التونسية ومحمد البلوشي بالإضافة الى مشاركته في الاوبريتات الوطنيـــة والاوبريتــات الاجتماعية التي قدمها مع الفنان الراحل عبدالحســـين عبدالرضـا والقديرة سعاد عبدالله. كما سلط الضوء البرنامج على دراسته وسعيه لإنشاء معهد موسيقي متخصص بعد ان درس في القاهرة.



القائمون على البرنامج «يعطيهم العافية» ولكن كان الاعداد بحاجة الى بحث اكثر عن حياة هذا الموسيقار العبقري لان معظم المعلومات التي تم ذكرها في البرنامج كان البعض منها قد ذكر في برامج اخرى بثت في السابق على تلفزيون الكويت، كنت اتمنى ان يسلط البرنامج الضوء على علاقة الموسيقار الراحل د.أحمد باقر بالمطرب القدير مصطفى أحمد الذي شاركه الاول بافتتاح محل تسجيلات «سهارى» عام 1975 الذي كان في منطقة حولي شارع تونس لان هذه الحقبة مهمة في حياة الموسيقار الراحل د.أحمد باقر ومهمة ايضا للمطرب القدير مصطفى أحمد الذي استغربت من عدم وجوده في هذا البرنامج.



كنت اتمنى من البرنامج استعراض مقطوعة موسيقية جميلة ألفها الموسيقار الراحل د.أحمد باقر وكان يبثها تلفزيون الكويت في السابق لاستعراض برامجه اليومية لان الكثير لا يعلم انها من تأليفه، وكنت اتمنى ان اشاهد أعمال الموسيقار الراحل بتوزيع جديد من خلال طلبته او من خلال من عاصروه خصوصا ان هناك عملا اوركستراليا قام به الموسيقي د.عامر جعفر من خلال مقطوعة سماعي حجاز الذي عزفتها اوركسترا اوزبكستان، كنت اتمنى مشاهدتها في هذا البرنامج دون اللجوء الى الارشيف.



كما قلت، استذكار المبدعين الذين رحلوا من الأمور الجميلة ويجب ان يمنحوا وقتا كافيا على شاشة التلفزيون، لان 50 دقيقة غير كافية لاستذكار مبدع مثل الموسيقار د.أحمد باقر الذي كان من مطوري الاغنية الكويتية الحديثة، رحمه الله.