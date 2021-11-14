عبدالحميد الخطيب



تستعد القيثارة نوال الكويتية للحفل الغنائي الضخم الذي أعلن عنه الفترة الماضية وستحييه 18 الجاري على مسرح مدرج خورفكان- الشارقة، حيث من المتوقع ان يشهد الحفل مفاجآت متميزة للجمهور، ومنها تقديمها مجموعة من أجمل أغنياتها الجديدة التي تحصد نجاحا لافتا، وأيضا أغنياتها القديمة التي ترسخ في الأذهان، وتجتمع فيها عذوبة صوتها وإحساسها المرهف، مثل «فيني كثير، القلب يفداك، انت طيب، ما تسوى غلا، مكانك مبين، القلوب الساهية، لقيت روحي» وغيرها. وكشفت نوال أن المايسترو مدحت خميس هو من سيقود فرقتها الموسيقية في الحفل، وكتبت عبر حسابها على «انستغرام»: «جمهوري الغالي.. بانتظاركم في تاريخ 18 نوفمبر 2021 على مدرج خورفكان بقيادة المايسترو مدحت خميس».



الجدير بالذكر ان نوال طرحت الفترة القليلة الماضية عطرها الخاص بزجاجة أطلقت عليها اسم «نوال»، وصورت نوال إعلانا ترويجيا لعطرها، وعلقت في صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «جمعت إحساسي وأغنياتي من ذاتي في عطر سميته نوال».