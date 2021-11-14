حنان عبدالمعبود



أكد استشاري الأورام رئيس قسم طب الأورام والعلاج الكيماوي بمركز الشيخة بدرية الأحمد د.فهد العنزي أن التدخين المباشر وغير المباشر يعد المسبب الرئيسي لسرطان الرئة، لافتا الى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة مع مدة فترة التدخين وعدد السجائر التي تم تدخينها، كما يطول ما نسبته 10 الى 15% من غير المدخنين ممن لديهم الاستعداد الوراثي للسرطان بالإضافة للعوامل البيئية.



جاء ذلك في تصريح له على هامش البرنامج الاحتفالي بالتوعية بسرطان الرئة والذي اقيم بمركز فيصل السلطان للعلاج الإشعاعي بمنطقة الصباح الصحية التخصصية برعاية وحضور مدير المنطقة د.وليد البصيري ومديرة مركز الكويت لمكافحة السرطان د.هديل المطوع.



وقال العنزي: تتضمن نظم العلاج الدوائي لسرطان الرئة مناقشة جميع الحالات في منصة مجلس طبي يتضمن التخصصات لإعطاء العلاج الكيماوي أو الموجه أو العلاج المناعي، مشيرا الى اقتراح التعاون مع المراكز الطبية والمستوصفات وتجهيزها لتكون معدة لمكافحة السرطان وعوامل انتشاره وتطبيق اجراءات التشخيص المبكر لسرطان الرئة عبر المسح المجتمعي لمن لديهم خطورة عالية لسرطان الرئة.



من جانبها، ألقت عضو اللجنة التنفيذية بالحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» مسؤولة عيادة الإقلاع عن التدخين بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان د.مريم العتيبي كلمة وجهت خلالها الشكر للقائمين على المبادرة لتنظيم هذه الأنشطة المتزامنة مع شهر نوفمبر للتوعية بسرطان الرئة والذي يقام سنويا بكل دول العالم، مؤكدة أن سرطان الرئة يعد من أكثر السرطانات شيوعا حول العالم، وفي الكويت يعد سادس أنواع السرطانات بنسبة 5% وبمعدل أعمار يصل إلى 58 سنة، والتوعية بشهر نوفمبر يهدف لزيادة الوعي بسرطان الرئة والتوعية بأضرار التدخين الذي يشكل 80% من حالات سرطان الرئة كمسبب رئيسي وزيادة معدل الوفاة بين المدخنين المصابين بسرطان الرئة بما يقارب 15-30 مرة أكثر من غير المدخنين.