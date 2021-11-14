34 ألف موعد لمراجعي «دسمان» في 10 أشهر

حنان عبدالمعبود

أكد المدير العام لمعهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.قيس الدويري أن المعهد يواصل جهوده للحد من تزايد نسبة الإصابة بداء السكري والتصدي له ليكون أحد أهم المراكز الشاملة للأبحاث والعلاج والتوعية في مجال تخصصه، لافتا إلى انه وبمناسبة يوم السكر العالمي والذي يصادف 14 نوفمبر، يقيم المعهد أنشطة متنوعة بمساهمة من بيت التمويل الكويتي منذ سنوات.

وقال الدويري ان المعهد يعمل وفق استراتيجية توعوية وبرامجية محددة بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجامعات والهيئات العالمية المرموقة للتصدي والوقاية من مخاطر مرض السكري، ولهذا ينظم يوما مفتوح سنويا تماشيا مع رسالته، موضحا أن المعهد حريص على إطلاق برامجه التوعوية، حيث إن الكثيرين من أفراد المجتمع مصابون بالسكري ولا يعلمون، مؤكد ان أنشطة يوم السكر العالمي ستشتمل على عدة فقرات لتسليط الضوء على السكري، وإيصال رسالة توعوية، ونشر سبل ومهارات التعايش السلمي مع هذا المرض وكيفية الوقاية منه، لافتا إلى إجراء تحاليل طبية للسكر وقياس المؤشرات الحيوية للحضور، وذلك في برج الحمراء اليوم الأحد من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.

وأشار إلى ان هناك العديد من الأبحاث والمشاريع حول مرض السكري ومضاعفاته المختلفة يجريها المركز من بينها على سبيل المثال عيادة التغلب على السكري من النوع الثاني والتي تستقبل المرضى ممن ينطبق عليهم شروط معينة، والبحث القائم حول دراسة تأثير السكري على المخ، ودراسة نمط الحياة على السكري، وتأثير تمارين المقاومة في المنزل على تركيب الجسم وقوة العضلات والتحكم بالسكري لدى مرضى السكري من النوع الثاني، كما يطور المعهد سجلا وطنيا للسكري بالارتباط مع المراكز الصحية والمستشفيات في الكويت.

إنجازات عديدة

وتحدث عن إنجازات المعهد قائلا: قام المعهد كأول جهة في الشرق الأوسط بإجراء تسلسل فيروس كورونا المستجد وتقديم النتائج إلى «GISAID»، وهي قاعدة بيانات تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، وقد تمت معاينة مختبرنا لفحص كوفيد-19 من قبل إدارة علم الفيروسات بوزارة الصحة واعتماده كمختبر يتمتع بمستوى السلامة الحيوية 2، وهو أعلى مستوى للسلامة البيولوجية في الكويت، ودعما لجهود وزارة الصحة قام المعهد بندب عدد من الفنيين لديه للتطوع والالتحاق بمستشفيات الوزارة المختلفة لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية أو المساعدة في إجراء اختبارات «كورونا».

وأضاف: نشر المعهد العام الماضي 94 منشورا، منها 61 منشورا بحثيا أصليا وتتضمن منشوراتنا 11 ورقة تستند إلى نتائج أبحاثنا حول كورونا، وحصلت قطاعاتنا أيضا على 8 براءات اختراع، ويواصل توسيع شبكته الوطنية والإقليمية والدولية، ومن بين ذلك تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى توفير التدريب المتقدم لرفع مستويات الرعاية الصحية لمرضى السكري في مراكز الرعاية الأولية في الكويت، وفي ديسمبر 2020، أطلق مختبر الصحة الجغرافية بالتعاون مع جامعة كانبيرا ومعهد جورج والهيئة العامة للغذاء والتغذية، تطبيق «فود سويتش» وهو نظام شامل لتحديد السمات الغذائية للمنتجات الغذائية في الكويت، الذي سيساعد بدوره في أبحاثنا والحث على تحسين الخيارات الغذائية للمستهلك، كما حصل معهد دسمان للسكري على جائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي لجهوده المستمرة في معالجة مرض السكري في الكويت من خلال البحوث والوقاية المتكاملة والتدريب والتعليم.

أعداد المراجعين

وأشار الدويري إلى ان عدد المراجعات والمواعيد في المعهد منذ بداية العام الحالي حتى الآن بلغ أكثر من 34.000 موعد لأكثر من 3500 مريض، حيث يقدم المعهد خدمات طبية وعلاجية متعددة التخصصات لمراجعيه وبأعلى معايير الرعاية الصحية، بما في ذلك جوانب التوعية الصحية والأنشطة البحثية المتعددة التي يشارك بها المرضى، ولدى المعهد مركز للمهارات الإكلينيكية يقدم أكثر من 20 برنامجا ودورات تدريبية مختلفة بعضها مخصص للمختصين الطبيين وبعضها للعامة، مثل دورة الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية وتضميد الجروح ومجرى التنفس ومداواة الصدمات والعديد غيرها.