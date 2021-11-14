عبدالكريم العبدالله



أشار استشاري الامراض الباطنية د.غانم السالم إلى زيادة اعداد الاصابات بكوفيد-19 على مستوى العالم، خاصة في الدول الاوروبية، مشيرا الى أن الدراسات في اوروبا تشير الى أن أكثر المصابين هم من غير المطعمين، كما أن هناك اصابات ليست بكثيرة بين من تلقوا اللقاح بجرعتيه بعد مرور فترة طويلة على اخذهم التطعيم، حيث تقل «المناعة» مع مرور الوقت، مما يؤكد على ضرورة تلقي الجرعة «التعزيزية» الثالثة ضد الفيروس. وبين السالم في تصريح لـ «الأنباء» أن انتشار فيروس كورونا من جديد في أوروبا، وربما يطول عدة دول اخرى، خاصة في موسم الشتاء، يسبب خطرا حقيقيا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعيا الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة «التباعد الجسدي».



وعن الوضع الصحي في الكويت، أكد د.السالم على انه «ممتاز» و«مطمئن»، وهناك انحسار كبير في عدد الاصابات، إلا أن ما حدث من انتشار في الاصابات في أوروبا يعتبر جرس انذار لنا في الكويت بالاستمرار في تطبيق الاشتراطات الصحية مثل «الكمام» و«التباعد الجسدي» وتلقي الجرعة التعزيزية «الثالثة»، علما أن المعركة مع «كورونا لم تنته، وتحتاج الى تكاتف الجهود للحد من انتشاره والسيطرة عليه، أو العودة الى الاغلاق من جديد في حال زيادة الحالات كما حدث في بعض دول اوروبا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بإرشادات وزارة الصحة وتلقي التطعيمات لكي لا نعود الى المربع الاول».