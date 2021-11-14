عبدالكريم العبدالله



أجرى فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى العدان برئاسة د.عبير الذايدي أول عملية استئصال للرحم بالمنظار عبر الفتحة المهبلية الطبيعية باستخدام جهاز vNOTES لمريضة خمسينية تعاني من نزيف مهبلي شديد نتيجة وجود تليف بالرحم، وتم استئصال الرحم بهذه التقنية واللي تعد الأولى في الكويت.



وقالت رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى العدان د.عبير الذايدي: تتميز هذه العملية بعدم وجود أي جروح خارجية وآلام أقل بعد العملية، فضلا عن أن المريضة التي تجريها تعود بشكل أسرع للحياة الطبيعية، ويتم عملها كجراحة اليوم الواحد وتفادي مضاعفات المنظار البطني أثناء الدخول، وهي آخر تقنيات عمليات المناظير في تخصص النساء والولادة.



وأشادت الذايدي بالفريق الطبي الذي ساعدها في العملية من أطباء نساء وولادة وتخدير والطاقم التمريضي، ودعم إدارة المستشفى والمنطقة الصحية ووزارة الصحة لكل التسهيلات في هذا الإنجاز.