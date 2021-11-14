

القاهرة ـ ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن ووكالات



عادت الحياة إلى طبيعتها مع سطوع شمس يوم جديد امس على محافظة أسوان بجنوب مصر، وتم رفع تراكمات مياه الأمطار من العديد من المناطق، إثر هطول أمطار غزيرة أول من أمس، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور بشكل نسبي.



ولقد تسببت التغيرات المناخية الشديدة التي يعاني منها العالم في تقلبات حادة في الطقس، حيث شهدت اسوان مساء أول من أمس حالة من الطقس السيئ وهطول غزير للأمطار، في ظاهرة لم تتكرر منذ فترات طويلة. وتحول الطقس في أسوان إلى «أوروبى».. بعد تساقط الثلوج والأمطار بغزارة، مما تسبب في إصابة 503 مواطنين بلدغات العقارب ووفاة 3 آخرين.



ولأول مرة يشاهد ويسمع سكان أسوان أصوات الرعد والبرق بشدة، ما أعاد لأذهانهم ذكريات سيول 2010، ونقل موقع «أخبار اليوم» الالكتروني عن د.إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، قوله إنه تم توزيع المصابين على مستشفيات جميع المراكز بالمحافظة حيث تم توفير المصل لهم.



وعقب توقف الأمطار وعاصفة ترابية، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستئناف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، إلى جانب إعادة فتح الطرق السريعة مع التزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة.



من جانبه، أكد م.سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، على عودة التيار الكهربائي لجميع المناطق والمراكز بمحافظة أسوان، بعد انقطاعه إثر سقوط الأمطار الغزيرة.