القاهرة ـ هالة عمران



قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن مجمع السويس الطبي مجمع متكامل بتكلفة تتجاوز 2.4 مليار جنيه يخدم أهالي المحافظة، مشيرا الى أن المحافظة بها مشروعات تنموية كثيرة.



وتفقد رئيس مجلس الوزراء، وحدات مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، الذي تتم إقامته بحي عتاقة، وذلك خلال جولته بمحافظة السويس.



وأضاف أن المخطط لمحافظة السويس بناء 25 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع سكن لكل المصريين، موضحا أن الرئيس وجه بإنشاء مدينة السويس الجديدة والبدء في إنشاء المرحلة الأولى منها.



وأوضح أن زيارته لمحافظة السويس استكمال لسلسلة الجولات للمحافظات التي تهدف لمتابعة المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المواطن المصري في السويس كان يشكو دائما من أن المحافظة مظلومة، وبالتالي كانت توجيهات الرئيس بالعمل على مشروعات التنمية بالمحافظة.



إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر بشأن وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ـ في بيان ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أي أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.



وشددت على توافر مخزون آمن من السرنجات اللازمة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بكل المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم، موضحة أن هناك استراتيجية لتوطين الصناعات الطبية في مصر لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث يوجد بمصر نحو 152 مصنعا لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاج اليها القطاع الصحي بما فيها السرنجات، والتي يتم تصنيعها وفقا لأعلى المعايير الطبية العالمية.