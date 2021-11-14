القاهرة - خديجة حمودة



نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية، في ضبط 608 عناصر شديدة الخطورة، و1527 سلاحا ناريا وتنفيذ نحو 572 ألف حكم قضائي خلال الأسبوع الماضي.



واستهدفت الحملات- التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.



وأسفرت جهود الحملات في مجال الأمن العام، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية»)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية)، ضبط خلالها 70 متهما، وبحوزتهم 39 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و54 قطعة سلاح أبيض، و42 قضية إتجار بالمواد المخدرة، و358 قضية متنوعة، بالإضافة الى تنفيذ 4910 أحكام قضائية متنوعة.



كما أسفرت جهود الحملات في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع 14 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة، وضبط 608 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ - القليوبية - السويس - الدقهلية - الشرقية - الإسكندرية - سوهاج - المنيا - أسوان - قنا - جنوب سيناء - المنوفية - بورسعيد - البحر الأحمر - الأقصر - دمياط - مطروح - الإسماعيلية - الفيوم - الوادي الجديد - بني سويف)، وبحوزتهم 353 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، والمواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سلاح - مخدرات - سرقة - خطف).



وأسفرت الحملات في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، عن ضبط 1527 قطعة سلاح ناري، أبرزها آر بي جي، و3 جرينوف، و139 بندقية آلية، و225 بندقية مششخنة وغير مششخنة، و82 مسدسا، و1077 فرد محلي، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و230 خزينة، و1870 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 12 تشكيلا عصابيا، ضموا 34 متهما، ارتكبوا 67 حادث سرقة متنوعة، وضبط 138 قضية أحداث، وكشف غموض 80 حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وضبط مرتكبيها بإجمالي 119 متهما، فضلا عن إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها.



وفي مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت جهود الحملات عن تنفيذ 572 ألفا و106 أحكام قضائية متنوعة، بإجمالي 38 ألفا و691 متهما، شملوا 2488 حكم جنايات، و198 ألفا و498 حكم حبس، و293 ألفا و623 حكم غرامات و77 ألفا و597 حكم مخالفات، وفي مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 1939 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 2181 متهما، وبحوزتهم نحو 612 كجم من مخدر البانجو، و291 كجم من مخدر الحشيش، و89 كجم من مخدر الهيروين، و36 كجم من مخدر الإستروكس، و5 كجم من مخدر الآيس «الشابو»، و274 جم من مخدر الأفيون، و339 جم من مخدر الفودو، و550 جم من مخدر إم دي إم إيه، و18.547 ألف قرص مؤثر، و22.455 ألف قرص ترامادول مخدر، و7111 قرص كپتاغون، وكمية من مادة الماكستون فورت بلغت 15 سم3، بالإضافة إلى ضبط قضيتي غسيل أموال، قدرت قيمة الممتلكات بهما قرابة 32 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو 46 مليون جنيه.



كما أسفرت جهود الحملات في مجال الأمن الاقتصادي، عن ضبط 8704 قضايا تموينية متنوعة، و79 ألفا و205 قضايا في مجال قضايا التيار الكهربائي، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها نحو 82 مليونا و779 ألف جنيه، وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، عن ضبط 1968 قضية في مجال التهرب الضريبي، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و931 مليونا و580 ألف جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة نحو 3 ملايين و851 ألف جنيه، وفى مجال قضايا الأموال العامة، عن ضبط 28 قضية بقيمة إجمالية بلغت 106 ملايين و587 ألف جنيه، وفي مجال قضايا النقل والمواصلات، عن ضبط 1622 قضية متنوعة، وتشكيلين عصابيين، ضما 5 متهمين، ارتكبوا واقعتي سرقة، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات، عن ضبط 249 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية، عن ضبط 2200 قضية متنوعة.



كما أسفرت الجهود في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، عن ضبط 13 قضية بإجمالي 13 متهما، بمضبوطات بلغت طن و344 كيلو جراما، وفى مجال أمن الموانئ، عن ضبط 24 قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل)، و70 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحي، عن ضبط 889 قضية ومخالفات متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية الموسعة لضبط كافة صور الخروج على القانون.