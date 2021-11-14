القاهرة - ناهد إمام



يعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري اليوم في مؤتمر صحافي بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك بقاعة المؤتمرات الجديدة في المركز القومي للبحوث.



وكان مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث قد بدأ، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، التجارب لإنتاج لقاح مصري ضد فيروس كورونا، خاصة ان المركز نجح من قبل في إنتاج لقاح انفلونزا الطيور، وبالفعل تم التوصل الى انتاج اللقاح وتمت تجربته على حيوانات التجارب وأثبت فعالياته الشديدة ودرجة أمانه حيث يحتوي على 4 بروتينات لفيروس كورونا، ما يعطي استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس.