ليلى الشافعي



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية منهاج الصالحين الخيرية عبدالمحسن بن عريج المطيري عن بدء تنفيذ مشروع تسبيل المياه بدعم كبير من الأمانة العامة للأوقاف التي تسعى دائما الى أعمال الخير والوقوف مع العمل الخيري. وقال انه تم الاتفاق مع شركة الروضتين للتعاقد على شراء مليوني عبوة ماء وقابل للزيادة من تبرعات المحسنين للجمعية لهذا المشروع، لافتا الى ان المشروع يعتبر من أكبر المشاريع في المنطقة والذي يستفيد منه شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، خاصة ان للمشروع أوجها كثيرة من ضمنها المساجد والمقابر والمستشفيات والجهات الحكومية مثل مراكز الخدمة والمحاكم والمرور وكذلك المدارس، والعمالة، مشيرا الى ان المشرف على المشروع المدير العام للجمعية بدر جديع المطيري، خاصة ان حملة «تسبيل المياه» تعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع وأن المشروع يأتي انطلاقا من قول الله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي).



وقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة سقي الماء».