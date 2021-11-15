ليلى الشافعي



ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي الدعم الكبير من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد للمسابقة القرآنية الكبرى التي تقام في الكويت حاملة اسمه وتحت رعايته وحضوره وتشرف على اقامتها الامانة العامة للاوقاف، مؤكدا ان ذلك ليس بغريب على الكويت وقيادتها الحكيمة التي تحرص دائما على رعاية كتاب الله طباعة وتحفيظا وتحفيزا للنشء بالكويت على حفظه والتربية على قيمه وأوامره.



وقال د.الشطي، في تصريح صحافي بمناسبة حصول الجمعية على عدد من المراكز المتقدمة في المسابقة: بفضل الله تعالى كانت ومازالت الكويت بقيادتها وابنائها وشبابها ومكوناتها المجتمعية نموذجا طيبا لمحبة كتاب الله ونشر علومه والاقبال عليه بطباعته وتحفيظه وتوزيعه لا في الكويت وحدها بل في كل ربوع الارض.



وبين ان الجمعية استطاعت ان يتحصل المنتسبون الى حلقاتها على المركز الاول في ثلاثة أفرع في هذه المسابقة، ففي فرع حفظ خمسة اجزاء فاز فيه د. صالح فالح المطيري بالمركز الاول، وفي فرع حفظ اربعة اجزاء فازت بالمركز الاول انفال أحمد عيسى القلفص، وفي فرع افضل منسق فاز بالمركز الاول مشرف حلقات الجمعية أحمد فيصل علي عثمان.



وتابع: فيما حقق ابناء الجمعية المركز الثاني في فرعين، حيث فازت وضحة عبدالرحمن صالح بوبشيت بالمركز الثاني في المسابقة العامة حفظ 25 جزءا، وفازت امل خالد يوسف عجيل بالمركز الثاني في مسابقة الاحتياجات الخاصة ـ فئة الصم متقدم.



وحققت الجمعية الفوز بالمركز الثالث في ثلاثة افرع للمسابقة، حيث فازت: غدير غلوم القطان بالمركز الثالث ـ مسابقة المجد، حفظ ثلاثة اجزاء، وفاز بالمركز الثالث في مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة- فئة الصم مبتدئ ـ أحمد مصلح قطيمان السبيعي، وفازت كذلك بالمركز الثالث في نفس المسابقة ـ فئة الصم متقدم ـ الجازي ملفي هجرس العازمي.