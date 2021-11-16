بحضور عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر، ومساعد العميد د.سلمان حاجي، عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعيته العمومية العادية عن العام النقابي 2019-2020 والتي كانت مؤجلة نظرا لجائحة كورونا وأقيمت فعاليات الجمعية العمومية بصالة الألعاب في المقر القديم لكلية التربية الأساسية بالعديلية صباح السبت وترأسها رئيس الهيئة الإدارية السابق ضاري طلال الشمري، وتمت خلالها مناقشة التقريرين الإداري والمالي عن الفترة المذكورة.

وافتتح فعاليات الجمعية العمومية أمين سر الاتحاد ظافر العجمي مرحبا بالحضور وأعلن تأجيل انعقاد الجمعية لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب وبعد انقضاء الساعة المقررة أعلن العجمي استئناف انعقاد الجمعية.



وقد استهلها رئيس الهيئة الإدارية ضاري طلال الشمري مرحبا بالحضور، مشيدا بتعاون إدارة الهيئة، وعميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر، ومساعده د.سلمان حاجي، وعمداء الكليات ومديري المعاهد لتعاونهم مع الاتحاد في تذليل الصعوبات التي واجهت الطلبة.



وأكد الشمري أن الاتحاد منذ توليه المسؤولية ورغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها الكويت والعالم نتيجة جائحة كورونا كوفيد-19 وما صاحبها من تعطيل للدراسة ولكل أجهزة الدولة، فإن الهيئة الإدارية وبفضل من الله تعالى لم تتوقف أمام هذه الصعوبات، وحرصت على السعي لتقديم أفضل ما لديها بكل جد وإخلاص، وتمكنت بفضل الله من حل الكثير من المشاكل وتذليل الصعوبات التي واجهت المسيرة الدراسية للطلبة، إضافة الى تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة حسبما سمحت به الظروف.