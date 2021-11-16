عبدالعزيز الفضلي



حدد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب ممثلي الوزارة في الاجتماعات التي يدعو لها الجهاز المركزي للمناقصات، وذلك من خلال تعميم تلقت «الأنباء» نسخة منه قال فيه: عند قيام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتوجيه دعوى لحضور الاجتماعات الخاصة بمجلس إدارته لمناقشة المواضيع الخاصة بالوزارة والمدرجة على جدول أعماله فإنه يتوجب على جميع قطاعات الوزارة والإدارة التابعة لها الالتزام بالآتي:



٭ تتم موافاة وكيل وزارة التربية بجميع الدعاوى الموجهة من الجهاز المركزي للمناقصات لحضور الاجتماعات الخاصة بمجلس إدارته لمناقشة الموضوعات الخاصة بالوزارة وأسماء من يمثلون الوزارة لحضور الاجتماع.



٭ يحضر الاجتماع وكيل القطاع المختص بالجهة الطالبة مع مدير الإدارة التابع للقطاع وحضور الشخص المتخصص في المواضيع التي تتطلب ذلك.



٭ يحضر كل من الوكيل المساعد للشؤون المالية ومدير إدارة التوريدات والمخازن كل اجتماعات الجهاز المركزي للمناقصات مع الموظف المختص.