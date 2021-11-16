آلاء خليفة



أعلن أمين سر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر نادر الخضري عن إغلاق باب التسجيل للترشح لعضوية الهيئة الإدارية للرابطة للدورة النقابية الجديدة 2023/2021.



وقال د.الخضري إن عدد من تقدم من الزملاء لعضوية الهيئة الإدارية بلغ 13 مرشحا، وهم حسب الترتيب الهجائي كالتالي، تقدم عن كلية التربية الاساسية 6 مرشحين وهم د.أيمن حسن الحبشي، د.جنان سالم الحربي، أ.د.حسين مجبل هدبا الرشيدي، د.عبدالرحمن عبدالله الدويلة، أ.د.مد الله علي سويدان العنزي، د.يوسف مسعد العنزي.



وأوضح د.الخضري أن عدد الزملاء المرشحين عن كلية الدراسات التكنولوجية 3 مرشحين وهم كل من د.أحمد مندني خلفان، د.عدنان عويد العنزي، د.مشعل إبراهيم الشريدة، مشيرا إلى أن عدد الزملاء المرشحين عن كلية الدراسات التجارية بلغ 3 مرشحين وهم د.خالد مبارك الصيفي، أ.خليفة بدر الخليفة، أ.طارق عبدالله بن غيث، بينما ترشح أ.سعد مطلق بوسمري عن كلية العلوم الصحية والتمريض، وبعد إغلاق باب الترشح يعد أ.سعد مطلق بوسمري عضوا للهيئة الإدارية بالتزكية لعدم ترشح أحد من زملاء بكليتي العلوم الصحية والتمريض.



وأشار د.الخضري إلى أن انعقاد الجمعية العمومية العادية للرابطة سوف يكون في تمام الساعة 6.30 من مساء يوم الأحد الموافق 28/11/2021، وتجري عملية الانتخابات في كل كلية على حدة يوم الاثنين الموافق 29/11/2021، من الساعة الثامنة صبحا حتى الساعة الثالثة عصرا، متمنيا السداد والتوفيق لجميع زملائه المرشحين لنيل ثقة زملائهم أعضاء هيئة التدريس وأن يعينهم الله تعالى على حمل تلك الأمانة ليكونوا عند حسن ظن زملائهم أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية.