أعلنت Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن تبني مشروع سوق المباركية القديم لتحويله إلى مدينة ذكية مبتكرة تعتمد وتقدم للزوار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحسن من تجربة زيارتهم للسوق.



لطالما تولت Ooredoo الكويت مد أواصر التعاون والتنسيق بينها كشركة خاصة وبين القطاع الحكومي، وتتولى كذلك تبني الابتكارات التكنولوجية لجعل الكويت الدولة الأكثر كفاءة وأمانا وتأثيرا للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء. وسعيا من Ooredoo لتحقيق رؤيتها المشتركة مع حكومة الكويت، ولجعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة وجعل الدولة نموذجا مثاليا إقليميا وعالميا للمدن الذكية المستدامة، تعاونت الشركة مع محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد للعمل على تطوير سوق المباركية القديم ليكون إحدى المدن الأكثر ذكاء في الدولة، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية مناسبة توفر اتصال إنترنت يعزز من تجربة الزوار والمستخدمين لمختلف المرافق والخدمات العامة في السوق، ومنها خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية.



وتعليقا على تبني هذا المشروع، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين: «من خلال مشروع تطوير سوق المباركية القديم كمبادرة تجمع مختلف الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لنصبح مؤسسة واحدة ذات رؤية مشتركة تقدم خدمات شاملة للمواطنين والمقيمين والزوار تهدف إلى توفير حياة ذكية وسياحة ذكية واقتصاد ذكي. فهي رؤية ثاقبة طويلة المدى تتبنى معايير الاستدامة بجميع عناصرها. ويحرص مشروع سوق المباركية القديم على توفير أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة للمدن الذكية والمستدامة بشكل متكامل وسلس عبر أنحاء المنطقة».



وأضاف البابطين قائلا: «نعيش اليوم سباقا إقليميا ودوليا في الإبداع والتطوير وإنترنت الأشياء وذكاء التكنولوجيا الرقمي، ونشهد ثورة في تقديم أفضل الابتكارات والخدمات والحلول المعتمدة على أحدث التطبيقات الذكية التي تساعد على تقديم أفضل الخدمات وأسرعها دون عناء».



وخلال زيارته للقاء الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت في برج Ooredoo، عبر محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ، عن سعادته بهذا التعاون قائلا: «نثمن المبادرة التي طرحتها Ooredoo في إعطاء قيمة مضافة لسوق المباركية ومزج الحاضر بالماضي العتيق لهذا السوق من خلال توفير حلول ذكية وخدمات إنترنت مجاني لرواد السوق لطالما عرفت Ooredoo بإنجازاتها الكبيرة التي تدعم البيئة والمجتمع والتحول الرقمي فهي لا تعرف المستحيل نظرا لعزيمة وإرادة رؤساء الشركة، وهذا يؤكد من جديد أهمية القطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية المستدامة».



وأضاف: وفي هذه المناسبة، أتوجه بجزيل الشكر لشركة Ooredoo ورئيسها التنفيذي ومسؤولي الشركة وجميع العاملين فيها على تبني هذه المبادرة. يعتبر سوق المباركية سوقا تراثيا وسميا نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح، ويتميز بتصميمه الذي يشبه الأسواق القديمة، وهو من المعالم التراثية للكويت. ويزخر هذا السوق بأنواع وفيرة من اللحوم، والأسماك، والمواد الغذائية والاستهلاكية، والحلويات الشعبية، والتمور والعسل، ومحلات العطارة، والملابس الرجالية والنسائية. تتوافر أيضا مجموعة من محلات السلع التراثية، والتحف، والخزفيات، والتذكارات وغيرها من العناصر الجذابة ما يجعله لافتا للنظر هو أن السوق لايزال يحتفظ بهالته القديمة على الرغم من مرور الوقت فهو المكان المفضل لدى العديد من العائلات.