استمراراً لجهودها في إحياء ذكرى رحلة الحياة والعطاء والمآثر البارزة للمغفور، له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحبت شركة الحمراء العقارية في مركز الحمراء للتسوق بلجنة المرأة الديبلوماسية في الكويت. وحضرت هذه الزيارة الكريمة مجموعة من النساء في السلك الديبلوماسي تمثل أكثر من 30 دولة، حيث تمت استضافتهن في جولة في هذا المعرض الاستيعادي الخاص لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، والتعرف على أهم المحطات في حياته الغنية بالعطاء.



لقد جرت تسمية المعرض بالتعاون مع م.جاسم النشمي، المصمم والمعماري ومؤسس استديو (Manmade)، حيث تم اختيار فكرة واسم المعرض «تبصر» مستلهمين كلمات خالدة من أحد خطابات الأمير الراحل والتي دعا فيها أبناءه إلى حمد الله على نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والعيش الكريم الذي من الله بهم على الكويت. ويأتي هذا المعرض تسجيلا واستذكارا لمسيرة حياة الأمير الراحل ابتداء من طفولته في عام 1929 حتى وفاته عام 2020 رحمه الله، حيث تم تسليط الضوء على حياة الأمير الراحل من خلال رحلة غنية تقود الزوار إلى بعض من أهم المحطات البارزة في حياته، ودوره الإيجابي والمساهم كقائد للإنسانية، وكذلك ما حققه بصفته «عميد الديبلوماسية العربية»، إضافة لغيرها من الإنجازات البارزة التي قام بها طوال حياته.



لقد كانت لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رؤية ثاقبة ساهمت في تعزيز العلاقات والروابط الديبلوماسية للكويت وبين دول العالم إضافة لاهتمامه بتحقيق السلام، والدور الجوهري والفاعل في منح المرأة الكويتية حقها في التصويت والترشح لمجلس الأمة في 2005 مما شكل نقلة حضارية كبيرة في قانون الانتخابات في الكويت.



وقامت لجنة المرأة الديبلوماسية في الكويت بعد ذلك بزيارة برج الحمراء للأعمال أطول ناطحة سحاب في الكويت للتعرف على هذا الصرح المعماري المتميز والحاصل على جوائز عالمية مميزة.



وكانت بين كبار الضيوف الشيخة هالة بدر المحمد، مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة في لجنة المرأة الديبلوماسية وأعضاء آخرون في اللجنة، حيث أبدين إعجابهن بمشاهدة مجموعة الصور والأفلام النادرة الخاصة التي تم عرضها في المعرض وكذلك أبدين انبهارهن بعمارة البرج.



وفي تعليقها على هذه الزيارة الخاصة والمميزة، قالت بيبي الحمد، مسؤول تنفيذي في إدارة التواصل والتسويق الرقمي في شركة الحمراء العقارية: «لقد تشرفنا بعرض الإرث الكبير لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لمجموعة من كبار الضيفات اللواتي يمثلن العديد من الدول حول العالم، لنحتفي معا بحياة قائد كان سباقا في دعم حقوق المرأة السياسية وسندا قويا يمثل واحدة من أقوى التحولات الديناميكية في تاريخ الكويت. ونشير هنا إلى أن شركة الحمراء العقارية كانت واحدة من أولى الشركات التي وقعت مبادئ تمكين المرأة في الكويت، فإن الشركة مستمرة في دعمها لقضية المرأة من خلال التعاون من العديد من الجهات المحلية والعالمية المعنية بهذا الشأن».