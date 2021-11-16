اختتاما للحملة المبتكرة التي أطلقتها للاحتفال بافتتاح ثاني أكبر مطاعمها في الكويت، فرع الجابرية، أقامت ماكدونالدز الكويت فعالية خاصة بالتعاون مع وتحت إشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لزراعة اكثر من 160٠ شجرة جديدة في ممشى الجابرية.



وقد شارك في الفعالية عدد كبير من أهالي منطقة الجابرية، إلى جانب ممثلين من إدارة ماكدونالدز ومتطوعين من طاقم ماكدونالدز.



وفي إطار جهود ماكدونالدز للتنمية المجتمعية ودعما لخطط الحكومة والجهات المختصة التي تشمل تشجير وتجميل مختلف مناطق الكويت، كانت الحملة التي استمرت طوال 10 أيام حصريا في مطعم الجابرية قد هدفت إلى تجميل وتشجير منطقة الجابرية، من خلال إعطاء زبائن ماكدونالدز فرصة اختيار واحدة من بين 3 أنواع من الشجيرات - وهي أشجار المجنونة، وكف مريم، وباركوسونيا - التي عرضتها ماكدونالدز ضمن قائمة الطعام عند شرائهم أي وجبة قيمة بالحجم الكبير في المطعم الجديد. وقد قام فريق المطعم بالتعاون مع الجهات المعنية لزراعتها في ممشى الجابرية.



وبمناسبة اختتام الحملة، قال المدير العام لشركة ماكدونالدز في الكويت، منتصر القدح: «لطالما اعتبرنا أنفسنا جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي، وعضوا فعالا يجب عليه المساهمة في دعمه وإنمائه في شتى المجالات. وفي هذا الإطار، وكما اعتاد الجمهور من ماكدونالدز، سعينا كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية إلى تطوير حملة فريدة تعكس شغفنا بالعمل والمشاركة المجتمعية في سياقها البيئي بما يمكنه أن يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع. ومن هنا جاءت فكرة زراعة ممشى منطقة الجابرية التي افتتح فيها فرعنا الجديد بأشجار تجميلية يختارها الزبائن بأنفسهم».



الجدير بالذكر أن ماكدونالدز الكويت تسعى دائما إلى الوصول لأكبر عدد من زبائنها وتقديم تجربة شيقة لهم في كل زيارة، وذلك من خلال تعزيز شبكة مطاعمها عبر افتتاح أفرع جديدة في مواقع حيوية، علما أنه تم تصميم فرعها الجديد في الجابرية بمفهوم معماري معاصر يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة والرقمية، مثل الشاشات التفاعلية للطلب الذاتي التي ترتقي بمستوى الخدمة لتواكب الاتجاهات التكنولوجية المتطورة، كما يتميز فرع الجابرية الجديد أيضا بمساحاته الشاسعة، فهو يتألف من طابقين ويتسع لاستضافة وخدمة أكثر من 450 شخصا، كما يتضمن جلسات خارجية، وصالة ألعاب للأطفال وصالة للمناسبات. كذلك يقدم الفرع خدمة السيارات على مدار الساعة، ويتضمن ركنا خاصا لـ «ماك كافيه»، كما يعتبر صديقا للبيئة، حيث يعتمد في استهلاك نسبة كبيرة من طاقته البديلة على الألواح الشمسية، ما يرسخ مفهوم الاستدامة التي تؤمن به ماكدونالدز الكويت.