ندى أبو نصر



بالتعاون بين مجموعة المرأة الدولية ومؤسسة لوياك أقيم عرض أزياء خاص في مقر جمعية لوياك في المدرسة القبلية وهي اول مدرسة للبنات في الكويت.



قدم من خلاله فعالية «خير ايفريوير» وهو مشروع تنموي إنساني مخصص للدول العربية التي تتعرض للنزاعات والحروب ويهدف إلى تمكين وتحفيز المرأة، والحرفيين والشباب العربي في مجال تصميم وترويج الحرف اليدوية وإظهار المهارات.



وقدمت منسقة العلاقات العامة في مجموعة المرأة الدولية ليلى بولص كريستيانا بالدوتشي حرم سفير الجمهورية الإيطالية ورئيسة مجموعة المرأة الدولية للعام 2021-2022 التي رحبت بدورها بالضيوف شاكرة عضوات مجموعة المرأة الدولية على مشاركتهن بهذه الفعالية الهامة.



وأعربت عن امتنانها للشيخة هنوف بدر المحمد، حرم وزير الخارجية والرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية على دعمها الدائم والمستمر للمجموعة.



بدورها، تحدثت رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لمؤسسة لوياك فارعة السقاف التي تحدثت بإسهاب عن المؤسسة ومشروع «خير ايفريوير».



بعد ذلك، تم عرض فيلم قصير تبعه عرض حي للأزياء بعنوان «خارج خيمتي» من وحي نساء في مجتمعات مهمشة في لبنان ومنهن مصممة الأزياء الفلسطينية صفاء برديني بأيدي سيدات سوريات وامتد العرض ليشمل عرضا أوسع بعنوان «سوف نزدهر» من تصميم اليمنية ندين دعدع.



ثم افتتح بوفيه خاص ومميز من إعداد طهاة فندق كراون بلازا حيث استمتع به الحضور.



وحضر الفعالية عدد كبير من عضوات لجنة المرأة الدولية، وشخصيات اعتبارية كويتية وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني الكويتي.