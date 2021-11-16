العنزي: وضع لوائح وتشريعـات تتسم بالشفافيـة وبنـاء الثقـة ومحاربة الفسـاد الإداري

بشرى شعبان



نظمت وزارة الشؤون الورشة الأولى الخاصة بالحوكمة المؤسسية في القطاع العام لموظفي قطاعي التعاون والتنمية الاجتماعية على ان تنظم الورشة الثانية نهاية الشهر الجاري.



وقالت مديرة إدارة الشؤون المالية والإدارية في مكتب الإنماء الاجتماعي هدى الراشد في تصريح على هامش الورشة: انطلقت سلسلة برامج للحوكمة الاجتماعية وستستمر لمدة عامين وتستهدف الإشرافيين والقياديين والموظفين في «الشؤون»، مشيرة إلى ان البرنامج يتوافق مع خطة تنمية الوزارة، حيث بدأ بالاطلاع على قوانين عمل بعض الإدارات لعمل دليل إجراءات لحوكمة قطاعي التنمية والتعاون في الوزارة، وذلك انطلاقا من أهمية الحوكمة وانعكاسها على العمل وتطويره.



بدوره، بين مدير إدارة خدمة المواطن عبدالرحمن العنزي ان الورشة تهدف إلى إصلاح وتطوير عمل الإدارة الحكومية وتحسين أداء الموظفين ومشاركة المواطنين والمجتمع المدني في وضع لوائح وتشريعات تتسم بالشفافية وبناء الثقة ومحاربة الفساد الإداري من خلال الحوكمة.



وفي السياق ذاته، أشار م.محمد القلاف من التخطيط والمتابعة إلى ان برنامج الحوكمة يعتمد على عدة مبادئ، أهمها الاستدامة والمشاركة والشفافية وجودة العمل للقضاء على الفساد.