وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء كالتالي:



رغم أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع من امتلاك الصيدلي الكويتي أكثر من صيدلية واحدة، ويمنع وجود فروع للصيدليات، وذلك حرصا على «الأمن الدوائي» وعدم المتاجرة فيما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين، وعدم تحويل هذه المهنة الطبية الإنسانية، إلى تجارة مادية مجردة من الاعتبارات العامة.



إلا أنه يلاحظ وجود سلاسل تجارية للصيدليات - ست سلاسل على الأقل - كشفت إحداها أخيرا في «إعلانات تجارية» عن وجود 62 صيدلية، وأنها «أضخم مجموعة صيدليات» بحسب إعلانها المنشور، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما النصوص المانعة والمقيدة في القانون أو في اللائحة التنفيذية لتعدد الصيدليات والاتجار في الأدوية والضوابط الموضوعة له أخيرا؟



2- ما إجراءات وزارة الصحة تجاه وجود سلاسل تجارية - ثلاث منها أجنبية - تحتكر سوق الدواء في الكويت؟