وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن طلب إعادة تعيين وافدين سبق إنهاء التعاقد معهم أو التعاقد مع وافدين جدد بالتعيين المباشر أو بالنقل من وزارات ومؤسسات وهيئات أخرى.



ونص السؤال على ما يلي:



أصدرت د. رنا الفارس خلال توليها وزارة الدولة لشؤون الإسكان عام 2020 قرارات بإنهاء عقود بعض الوافدين ممن تجاوزوا سن 60 عاما.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من قرارات إنهاء الخدمات الخاصة بالوافدين خلال الفترة من 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- صورة ضوئية من قرارات تعيين الوافدين في الوزارة خلال الفترة من 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان المؤهل والوظيفة المعين فيها، وقيمة الراتب الشهري.



3- ما مدى صحة إعادة تعيين وافد قد سبق إنهاء خدماته بمسمى وظيفي (كبير اختصاصيين) ويزيد عمره على 70 عاما مرة أخرى وبراتب مواز لراتبه السابق البالغ ألفا وسبعمائة دينار؟ إذا كانت الإجابة بصحته، فكم تسلم هذا الموظف من حوافز ومكافآت منذ إعادة تعيينه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



4- صورة ضوئية من المكاتبات مع ديوان الخدمة المدنية والردود حول طلب إعادة تعيين وافدين سبق إنهاء التعاقد معهم أو التعاقد مع وافدين جدد بالتعيين المباشر أو بالنقل من وزارات ومؤسسات وهيئات أخرى، أو من خلال الندب أو التكليف سواء براتب أو بمكافأة.