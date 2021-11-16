وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، حول مطالبة مؤسسة التأمينات سحب وديعتين لدى مصرف فرنسبنك في لبنان.



ونص السؤال على ما يلي:



حول مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسحب وديعتين لدى مصرف فرنسبنك في لبنان وامتناع البنك عن الاستجابة لهذه المطالبة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- تاريخ إيداع هاتين الوديعتين لدى مصرف فرنسبنك في لبنان.



2- إذا كان إيداع الوديعتين في عهد مدير عام المؤسسة السابق، فهل رفعت دعوى قضائية ضده تتضمن تعارض المصالح كونه عضوا في مجلس إدارة البنك؟



3- إذا لم يكن إيداع الوديعتين في عهد المذكور أعلاه، فكيف يتخذ هذا القرار في التعامل مع بنك وهو عضو في مجلس إدارته؟ وهل حاسبتم متخذ هذا القرار؟



4- ما المسوغات القانونية والمبررات الاقتصادية والمالية التي قدمها مصرف فرنسبنك عند امتناعه عن الاستجابة لمطالبة المؤسسة؟



5- هل رفعت دعوى قضائية في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما سبب عدم رفع الدعوى؟



6- كيف ستؤثر الأزمة الديبلوماسية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة على مجرى القضية؟



7- هل ثمة خطط وتوجهات في حال تعثر معالجة القضية مع الجانب اللبناني وتصعيد الأمر ضمن قنوات ديبلوماسية عربية ودولية؟