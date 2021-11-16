سلطان العبدان



عاد إلى البلاد مساء امس النواب السابقون د.جمعان الحربش وسالم النملان ومبارك الوعلان مع بعض الناشطين تنفيذا لمرسوم العفو الكريم من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بشأن قضية دخول المجلس.



وأشاد العائدون بتعامل الجهات المختصة معهم في مطار الكويت وسرعة الإجراءات. وقال النائب السابق مبارك الوعلان، ان الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لصاحب السمو، كما وجه الشكر إلى كل من تحرك من الإخوة النواب أو النشطاء أو الشباب ودعوات أهل الكويت.



وقال الوعلان: تم استقبالنا من قبل قيادات وزارة الداخلية بكل أدب وكل احترام من الطائرة إلى القاعة ثم إلى التنفيذ مع «القهوة» و«القدوع»، وركبنا سياراتنا إلى بيوتنا، وهذه شهادة تسجل لرجال الداخلية، وجزاهم الله كل خير على الاحترام والتقدير.



بدوره، قال النائب د.عبدالكريم الكندري: ‏مع عودة مهجري قضية دخول المجلس يسدل الستار على واحدة من أهم القضايا.



من جانبه، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي: ‏«نحمد الله على عودة الإخوان المهجرين وعودة حميدة ومرفوعي الرأس».



من جانبه، قال النائب جمعان الحربش: الحمدلله الذي أنهى هذه الغربة، ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذه السنين وهذه الشهور وهذه الايام، وبإذن الله هذه البداية، وهذا اول وفد من المهجرين وصل اليوم (أمس)، وبإذن الله تتوالى الوفود ولا يبقى مهجر كويتي في الخارج، وبفضل الله ثم تلاقي ارادة الامة التي لم تنس ابناءها وارادة صاحب السمو وسمو ولي عهده بدأنا نطوي هذه الصفحة.



واضاف: ان الشعور الذي اشعر به الآن ويشعرون به اهلنا سيشعر فيه بإذن الله اهالي كل المهجرين.. قرت عيونكم يا اهل الكويت، وهذه بداية وبإذن الله ما يتلوها افضل منها، ونشكر صاحب السمو على هذه المبادرة التي لا تصدر الا من رجل قادر بقدرة الله عز وجل وقوي ويستطيع ان يطوي صفحة لأجل البلد.



وتابع: البعض يقول ان الانظمة التي تطوي صفحة الخلافات وتحتوي ابناءها هي انظمة ضعيفة وانا اقول له كذبت.. لا يطوي صفحة الماضي ويحتضن ابناء الكويت إلا النظام القوي.