خالد الحسن: النتائج تعكس النمو المتواصل للمجموعة وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2021، حيث حققت صافي ربح بقيمة 44.8 مليون دينار، بربحية 218.9 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي ربح بقيمة 13.1 مليون دينار وبربحية 64.06 فلسا للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 242%.



وأرجعت الشركة في بيان صحافي، سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع النتائج الفنية وأرباح الاستثمارات لشركات المجموعة بالإضافة إلى الأرباح الناتجة من الاستحواذ على عمليات شركة أكسا في منطقة الخليج.



المؤشرات المالية



ارتفعت حقوق مساهمي المجموعة لتبلغ 212.4 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2021، وذلك مقارنة بـ 117.4 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2020، بزيادة نسبتها 81%، وبلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 30 سبتمبر 748 فلسا، مقارنة بـ 630 فلسا بنهاية 2020، وبزيادة نسبتها 19%.



وبلغت قيمة الأقساط المكتتبة 369.6 مليون دينار، مقارنة بـ 334.3 مليون دينار، بزيادة نسبتها 10.6% عن الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ ربح الاستثمار والإيرادات الأخرى 16.8 مليون دينار، مقارنة بـ 12.23 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 37%.



وتدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد تمت زيادة صافي الاحتياطيات الفنية للشركة من 179 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2020، لتصل إلى 474.1 مليون دينار، كما في 30 سبتمبر 2021 بزيادة نسبتها 165%، وهو الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل.



وارتفع مجموع الأصول خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2021 ليصل إلى 1.4 مليار دينار، مقارنة بـ 800.7 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2020، بزيادة نسبتها 74%.



نمو متواصل



وتعليقا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: «تعكس نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي النمو المتواصل للمجموعة وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها، وذلك باعتماد استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية، المطالبات والخدمات الأخرى».



وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضا إلى كل الجهات الرقابية بالكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي».