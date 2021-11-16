قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» حول أداء أسواق النفط العالمية، إنه تم تداول أسعار النفط الخام فوق مستوى 80 دولارا للبرميل في نوفمبر 2021 على الرغم من الضغط على منتجي الأوپيك وحلفائها لزيادة الإنتاج من أجل الحد من ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد الضغوط التضخمية على مستوى العالم. وتسبب الزخم القوي الذي اكتسبه الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع تداول مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته المسجلة في 17 شهرا، في الضغط على أسعار النفط إلى حد ما مما أدى إلى تراجعها. وفي إطار مساعي الولايات المتحدة لتقليل الضغوط المتزايدة على واردات النفط، يقال أيضا ان الحكومة الأميركية تدرس الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي، كما صدرت تقارير تشير إلى إمكانية قيامها بذلك بالتنسيق مع الدول الأخرى المستوردة للنفط، بما في ذلك اليابان. ظل الطلب قويا في جميع الأسواق ووصل إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الجائحة عند 101 مليون برميل يوميا وفقا للرئيس التنفيذي لشركة السلع الأساسية «Mercuria Energy». إلا انه أضاف أيضا أن الأسعار قد لا تصل إلى 100 دولار للبرميل نظرا لتوافر طاقة فائضة بمستويات هائلة في سوق النفط في الوقت الحالي عند الأوبك وحلفائها.



فيما قد تزيد الولايات المتحدة ما يقرب من مليون برميل يوميا أخرى مما سيقف حائلا دون وصول سعر النفط إلى تلك المستويات. وتتسق تلك التعليقات مع تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، الذي قال إنه من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات أعلى خلال العام المقبل وأن يتجاوز مستويات العام 2019 في الربع الأول من العام 2022.



إلا أن ارتفاع حالات الإصابة المسجلة في الصين أدى إلى زيادة القيود المفروضة على مستوى البلاد، خاصة فيما يتعلق بالسفر الجوي. وكشفت البيانات أن شركات الطيران الصينية تعمل بمعدل 77% من طاقتها الاستيعابية قبل الجائحة. كما لوحظ اتجاه مماثل في أوروبا حيث أظهرت بيانات صادرة عن Eurocontrol أن شركات الطيران تعمل بنسبة 79% من مستويات ما قبل الجائحة مع انخفاض الطاقة الاستيعابية لبعض الدول بما يتراوح ما بين 22 و40%.



خفضت الأوپيك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 بمقدار 0.16 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر الماضي. وتتوقع المجموعة أن ينمو الطلب الآن بمقدار 5.7 ملايين برميل يوميا هذا العام ليصل إلى 96.4 مليون برميل يوميا. وعكست تلك المراجعة انخفاض التوقعات لبيانات الطلب من قبل الهند والصين للربع الثالث من العام 2021. ووفقا لمنظمة الأوپيك، من المتوقع أيضا أن يتأثر الطلب في الربع الرابع من العام 2021 بارتفاع أسعار الطاقة. وشهد الطلب من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مراجعة بسيطة قدرها 0.04 مليون برميل يوميا للعام 2021 وذلك نظرا لأن الطلب كان أقل من المتوقع خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2021 مقابل المراجعة التصاعدية لبيانات الطلب للربع الأول من العام 2021.