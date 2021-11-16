جمهور الكويت ذكي وعنده الفكر النقدي الإيجابي دائماًموجة المنصات ساعدت بصورة كبيرة في غزارة الإنتاج

عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان د.فهد العبدالمحسن ان اتجاه الفنانين الشباب الى المنصات الرقمية لعرض اعمالهم فيها ظاهرة صحية وترتقي بالأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية. وقال في تصريح لـ «الأنباء»: عجلة الانتاج تدور بقوة بالكويت في كافة مناحي الحركة الفنية، وموجة المنصات ساعدت بصورة كبيرة في غزارة الانتاج، وهي ميزة جديدة للفنانين، ووسيلة جيدة للانتشار.



وتابع: الشيء المهم الذي من المفروض ان يلتفت اليه الجميع وبخاصة الشباب هو الجودة (الكواليتي) والقيمة الفنية للعمل، فالمشاهد ذكي ويعرف كيف يختار الأعمال التي يتابعها، لذا اتمنى ان يكون هناك حرص في هذا الجانب، مستدركا: اذا كان العمل الفني عالي الجودة فبكل تأكيد سيترك اثرا لدى الجمهور، وسيتم عرضه على مدى الزمن وتشاهده أجيال متعاقبة.



وأردف: أنصح الشباب «لا تستعجلوا»، فلا بد من الانتقاء و«الفلترة» للأعمال التي تشاركون فيها قبل تقديمها على الشاشة، وهذا سينعكس إيجابيا على الساحة الفنية كلها، لأن الجميع سيتجه الى نفس الاتجاه.



وعما قاله في لقاء تلفزيوني عن ذائقة الجمهور حاليا وكيف تغيرت مقارنة بالسابق، أوضح: جمهور الكويت ذكي وعنده الفكر النقدي الايجابي دائما، لكن البعض «يمصخها» ويدور الأخطاء فقط، مكملا: غالبية الجمهور عندهم مخزون بصري وثقافي من ذهابهم للسينما والمسرح ومتابعة الاعمال الدرامية وهؤلاء لديهم وجهة نظر نقدية يجب ان تؤخذ في الاعتبار لأنها تجعلنا نصحح الأخطاء وتدفع صناعة الدراما الى الأمام، لافتا عند سؤالنا له عن جديده الدرامي، الى انه يقرأ عددا من النصوص سيبدي رأيه فيها خلال أيام، ومن ثم يعلن عن تفاصيلها بمجرد الاتفاق عليها.



الجدير بالذكر ان الفنان د.فهد العبدالمحسن يشارك في مسلسل «درب الهوى» الذي يعرض حاليا على «osn»، والعمل من تأليف فاطمة حسين، سيناريو حوار دخيل النبهان، إخراج أحمد سعيد البدري، ويشاركه البطولة: زهرة عرفات والراحل مشاري البلام وغدير السبتي وشهاب حاجية ونور وإسماعيل الراشد ونواف النجم وعبدالله الطراروة وعبدالعزيز بهبهاني وسعد كنعان وإيمان جمال وأحمد أشكناني ودانة المساعيد، وكوكبة من الفنانين، ويناقش العمل عددا من القضايا الاجتماعية بأسلوب درامي شائق ومثير.