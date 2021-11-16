مفرح الشمري



1961/11/15 تاريخ لا ينسى في الإعلام الكويتي لأنه تاريخ بدء البث الرسمي لتلفزيون الكويت، وبحلول هذا التاريخ أمس يكون مر على بث تلفزيون الكويت ستون عاما من العطاء والتميز.



الذكرى الـ 60 على انطلاق بث تلفزيون الكويت ليست حدثا عاديا وانما حدث يفتخر به كل إعلامي في الكويت بأن تلفزيون بلاده لايزال في المقدمة، ورغم المتغيرات التي تحدث حوله إلا انه بقي ثابتا على نهجه وإبداعاته وعطائه وتميزه وريادته في المنطقة.



تلفزيون الكويت ثاني تلفزيون عربي يبث رسميا بعد التلفزيون اللبناني وقد أنتج العديد من البرامج والمسلسلات والسهرات في تلك الفترة حتى أصبحت أعماله التي أنتجها طوال تلك السنوات متوافرة في كل مكتبة من مكتبات التلفزيونات الخليجية والعربية لتكون شاهدة على إنجازاته، وذلك بفضل حنكة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للإرشاد والأنباء، وليصبح التلفزيون من خلال توجهاته إحدى أهم وأكبر المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي.



احتفال القائمين على التلفزيون في الذكرى الـ60 كان لافتا للأنظار لتركيزهم على الأعمال والبرامج والسهرات المميزة التي عرضت طوال ستة عقود في التلفزيون وعرضها تباعا بشكل «ميدلي» مع التركيز على سنوات عرضها، وذلك لتذكير الأجيال الحالية بإنجازات تلفزيون الكويت وانتاجاته العديدة للأعمال المحلية والعربية والسهرات الفنية ونقله الحفلات الغنائية التي تقام في السابق لكبار المطربين العرب، والأجمل وضعه للشعار القديم للتلفزيون الى جانب الشعار الجديد ليكون شاهدا على هذا التميز والعطاء والريادة في الخليج والوطن العربي..



شكرا للقائمين على تلفزيون الكويت، على الباقة البرامجية والفلاشات الجميلة التي قدمها لنا في الذكرى الـ60، والقادم أفضل إن شاء الله.