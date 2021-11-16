دلال العياف



بأسلوبه وصوته المتميز، يواصل الفنان العراقي الشاب مهند المرسومي طرح الأغنيات المنفردة الجديدة، والذي يقدمها من ألحانه وغنائه بعنوان «هنيالي»، تعاون في كلماتها مع الشاعر عادل السعيدي، وفي التوزيع الموسيقي هاشم البغدادي، ليوكل مهمة المكس والماستر لطوني حداد.



وتحمل أغنية المرسومي «هنيالي» كلمات معبرة في وصف المحبة واحساسها، حيث يهنئ نفسه بالوقوع بالحب، واصفا اياه بالحظ السعيد، وقد قام بطرح أغنيته عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب، الى جانب عدد من الإذاعات العراقية والعربية، حيث تضم قناته مجموعة من أغنياته المنفردة وعدة فيديوهات خلال مشاركته كمقدم ومحاور في برنامج «عراق ايدول» الموسم الأول.