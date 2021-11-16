مفرح الشمري



على الرغم من دخولنا المرحلة الخامسة وعودتنا لممارسة حياتنا الطبيعية بعد انحسار جائحة كورونا في البلاد بفضل الله ثم بفضل الجهات الصحية وجهات الدولة ووعي اهل الكويت من مواطنين ومقيمين، وما ترتب على دذلك من فتح المسارح والسينما وإقامة المؤتمرات والمعارض وحفلات الزواج بصالات الأفراح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، إلا أنه ومع كل ما سبق يظل السؤال: لماذا لا تسمح الجهات المعنية بإقامة الحفلات الغنائية مادمنا فتحنا المسارح وصالات السينما وغيرها التي تحتضن الجماهير من مختلف الأعمار؟! لماذا ترفض إدارة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام أي طلب من أي متعهد حفلات غنائية لإقامة حفلة غنائية في البلاد حاليا، خصوصا ان الحفلات الغنائية تقام حاليا في الخليج والوطن العربي؟!



نتمنى من وزارة الإعلام منح شركات الإنتاج ومتعهدي الحفلات الغنائية الموافقة على تلك الحفلات وفق الشروط الصحية المعمول بها في البلاد حتى يعوضوا خسائرهم المادية الكبيرة التي تكبدوا بها نتيجة التوقف بسبب جائحة كورونا خصوصا في ظل الانفتاح الذي نعيشه حاليا.. فعل من مجيب؟!