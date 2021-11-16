طلبت المحكمة العليا في الهند من السلطات أمس الإثنين إغلاق المكاتب في العاصمة والمدن المجاورة للسماح للملايين بالعمل من منازلهم بينما يبحث المسؤولون عن سبل للحد من تلوث الهواء الخطير الذي أدى إلى إغلاق المدارس. جاء ذلك بعدما اتخذت سلطات مدينة نيودلهي، التي تكافح ضبابا ساما منذ أوائل نوفمبر، إجراءات طارئة يوم السبت، حيث أمرت بإغلاق المدارس وتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام.



وقال إن.في رامانا، كبير القضاة ورئيس لجنة من ثلاثة قضاة أثناء النظر في التماس قدمه أحد مواطني المدينة «نوجه مركز وولايات العاصمة بتطبيق آلية العمل من المنزل في الوقت الحالي».



وقد سعت المحكمة أيضا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على حرائق نفايات المحاصيل في ولايات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش المجاورة، والتي أشعلها مئات الآلاف من المزارعين الذين يتطلعون إلى تطهير الحقول لموسم زراعة جديد.



وقالت القاضية سيريا كانط «نريد اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية». ورغم أن المحكمة لم تحدد موعدا نهائيا للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فإنها ستنظر في قضية التلوث يوم الأربعاء.



وبلغ مؤشر جودة الهواء 343 على 500 في دلهي اليوم الاثنين، وهو ما يدل على ظروف «سيئة للغاية»، الأمر الذي يمكن أن يسبب أمراض الجهاز التنفسي عند التعرض له فترات طويلة.وشهدت العاصمة أيضا ظروفا قاسية أواخر الأسبوع الماضي مع انخفاض درجات الحرارة ووصول المؤشر إلى 499.