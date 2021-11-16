أكدت دراسة طبية حديثة، أجريت في جامعة «هارفارد» الأميركية، أن استهلاك الدهون النباتية أو الدهون المتعددة غير المشبعة يؤدي إلى خفض فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، في الوقت الذي يؤدي فيه تناول كميات أعلى من اللحوم الحمراء والمصنعة والدهون الحيوانية إلى تزايد مخاطر الإصابة بهذا المرض القاتل.



وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تحلل بشكل شامل التأثير على مخاطر السكتة الدماغية من الدهون المشتقة من مصادر نباتية، ومنتجات الألبان والحيوانات، وتشير النتائج إلى أن نوع الدهون ومصادر الطعام المختلفة للدهون أكثر أهمية من الكمية الإجمالية للدهون الغذائية في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية.