بيروت - داود رمال



أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، انطلاقا من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة خصوصا السعودية ودول الخليج. واطلع عون من سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، وسفير لبنان لدى مملكة البحرين ميلاد نمور، والقائم بالأعمال في سفارة لبنان في الكويت السفير هادي هاشم، على التطورات المتعلقة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث في ضوء المستجدات الأخيرة والإجراءات التي لجأت اليها هذه الدول بعد استدعاء سفرائها من بيروت والطلب من السفراء اللبنانيين مغادرتها. كما أطلع الديبلوماسيون الثلاثة رئيس الجمهورية على أوضاع ابناء الجالية اللبنانية في الدول الثلاث.